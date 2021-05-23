Самарскую область презентовали в Уфе

В Уфе, столице республики Башкортостан, состоялась презентация туристских возможностей Самарской области для создания благоприятных условий развития туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В состав делегации от Самарской области вошли руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин и представители индустрии гостеприимства региона. Артур Абдрашитов рассказал о природных, культурных особенностях и точках притяжения Самарской области:

"Самарская область и Республика Башкортостан связаны достаточно удобной логистикой. В текущем году запущен субсидированный авиационный рейс, который соединяет Уфу и Самару, эти рейсы производятся компанией Utair по пятницам и понедельникам — такое расписание удобно для формирования туров выходного дня. Есть ежедневное железнодорожное сообщение, здесь турист может выбрать наиболее удобное время для путешествия, и, конечно, не стоит забывать о возрастающем интересе к автомобильному туризму. Вместе с департаментом туризма в Уфу приехало восемь туроператоров Самарской области, которые представляют самые разнообразные туристические продукты: брендовый маршрут "Жигулевские выходные", природную жемчужину — национальный парк "Самарская лука". Туроператоры рассказали о речных круизах, теплоходных прогулках по Волге. Большое внимание у нас уделяется такому направлению, как MICE, еще один важный вектор — промышленный туризм. Мы рады гостям в любое время года".

В департаменте туризма подчёркивают, в этом году благодаря множеству аспектов, в том числе реализации большой маркетинговой кампании, удалось добиться положительной динамики по основным показателям в сфере туризма. Увеличилось количество туристов, прибывших в наш регион из других субъектов Российской Федерации, за 2020 год в Самарской области количество туристов составило 1 313 552, что на 5,7% выше аналогичного периода 2019 года. Затраты туристов на территории нашего региона в 2020 году составляют 8,3 млрд. рублей (+29,6% к 2019 году).