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Туризм Общество

Самарскую область презентовали в Уфе

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Уфе, столице республики Башкортостан, состоялась презентация туристских возможностей Самарской области для создания благоприятных условий развития туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В состав делегации от Самарской области вошли руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин и представители индустрии гостеприимства региона. Артур Абдрашитов рассказал о природных, культурных особенностях и точках притяжения Самарской области:

"Самарская область и Республика Башкортостан связаны достаточно удобной логистикой. В текущем году запущен субсидированный авиационный рейс, который соединяет Уфу и Самару, эти рейсы производятся компанией Utair по пятницам и понедельникам — такое расписание удобно для формирования туров выходного дня. Есть ежедневное железнодорожное сообщение, здесь турист может выбрать наиболее удобное время для путешествия, и, конечно, не стоит забывать о возрастающем интересе к автомобильному туризму. Вместе с департаментом туризма в Уфу приехало восемь туроператоров Самарской области, которые представляют самые разнообразные туристические продукты: брендовый маршрут "Жигулевские выходные", природную жемчужину — национальный парк "Самарская лука". Туроператоры рассказали о речных круизах, теплоходных прогулках по Волге. Большое внимание у нас уделяется такому направлению, как MICE, еще один важный вектор — промышленный туризм. Мы рады гостям в любое время года".

В департаменте туризма подчёркивают, в  этом году благодаря множеству аспектов, в том числе реализации большой маркетинговой кампании, удалось добиться положительной динамики по основным показателям в сфере туризма. Увеличилось количество туристов, прибывших в наш регион из других субъектов Российской Федерации, за 2020 год в Самарской области количество туристов составило 1 313 552, что на 5,7% выше аналогичного периода 2019 года. Затраты туристов на территории нашего региона в 2020 году составляют 8,3 млрд. рублей (+29,6% к 2019 году).

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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