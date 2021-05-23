В начале следующей недели в Самарской области пройдут дожди

В период с 24 по 26 мая в Самарской области ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на понедельник, 24 мая, в регионе возможна переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, ожидаются грозы. При скорости южного ветра от 7 до 12 м/с температура воздуха составит от 18 до 23°C.

Днем в регионе сохранится переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до 26-31 градуса со знаком "плюс".

Во вторник, 25 мая, и ночью, и днем установится облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов, днем — от 20 до 25°C.

В среду ночью, 26 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха от 11 до 16 °C. Днем облачность сохранится, однако осадков не прогнозируется. Ветер не изменит скорости и направления, воздух прогреется до 18-23 °C.