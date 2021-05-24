Комитет губдумы по МСУ не поддержал возвращение прямых выборов глав муниципалитетов

В понедельник, 24 мая, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению была в очередной раз рассмотрена инициатива городской думы Тольятти о возвращении всенародных выборов глав муниципалитетов.

По словам председателя комитета Михаила Матвеева, в прошлый раз решение по законопроекту не было принято из-за отсутствия большинства по какой-либо позиции.

Кроме того, члены комитета решили направить проект в органы МСУ для получения замечаний и предложений.

"Из 37 муниципалитетов, которые как-то отреагировали, абсолютное большинство глав, а именно 21 - против законопроекта. Это логично вытекает из того способа назначения, который они прошли. Также против высказались девять представительных органов. При этом органы не собирались, голосование не проводилось, а выражалось мнение председателя", - сообщил Михаил Матвеев.

При голосовании по проекту за него высказался лишь сам Матвеев, против выступили шесть членов комитета.

Таким образом, комитет рекомендовал отклонить инициативу гордумы Тольятти. Это решение будет направлено в совет губдумы для включения в проект заседания областного парламента.

Напомним, в 2014 г. в Самарской области были отменены прямые выборы глав муниципалитетов. Сейчас главы выбираются комиссиями, сформированными из кандидатов от местных депутатов и губернатора.