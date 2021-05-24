Комитет губдумы по МСУ не поддержал возвращение прямых выборов глав муниципалитетов

В понедельник, 24 мая, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению была в очередной раз рассмотрена инициатива городской думы Тольятти о возвращении всенародных выборов глав муниципалитетов.
По словам председателя комитета Михаила Матвеева, в прошлый раз решение по законопроекту не было принято из-за отсутствия большинства по какой-либо позиции.
Кроме того, члены комитета решили направить проект в органы МСУ для получения замечаний и предложений.
"Из 37 муниципалитетов, которые как-то отреагировали, абсолютное большинство глав, а именно 21 - против законопроекта. Это логично вытекает из того способа назначения, который они прошли. Также против высказались девять представительных органов. При этом органы не собирались, голосование не проводилось, а выражалось мнение председателя", - сообщил Михаил Матвеев.
При голосовании по проекту за него высказался лишь сам Матвеев, против выступили шесть членов комитета.
Таким образом, комитет рекомендовал отклонить инициативу гордумы Тольятти. Это решение будет направлено в совет губдумы для включения в проект заседания областного парламента.
Напомним, в 2014 г. в Самарской области были отменены прямые выборы глав муниципалитетов. Сейчас главы выбираются комиссиями, сформированными из кандидатов от местных депутатов и губернатора.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...