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Муниципалитеты Власть и политика

Органы МСУ спросят нужны ли прямые выборы глав муниципалитетов

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 марта, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению была рассмотрена инициатива гордумы Тольятти о возвращении всенародных выборов глав муниципалитетов.

Руководитель комитета Михаил Матвеев сообщил, что ранее законопроект был отправлен в правительство области, прокуратуру, Минюст и избирком. В отзыве прокуратуры рекомендуется выяснить мнение по данному поводу органов местного самоуправления.

В итоге на комитете единогласно было принято решение направить проект в органы МСУ для получения замечаний и предложений. Если ответы поступят в сжатые сроки, то к проекту вернутся на следующем заседании комитета, пояснил Матвеев.

Напомним, в 2014 г. в Самарской области по инициативе руководившего тогда регионом Николая Меркушкина были отменены прямые выборы глав муниципалитетов. Сейчас они выбираются комиссиями, сформированными из кандидатов от местных депутатов и губернатора.

 

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