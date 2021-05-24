Самарец убил земляка в ремонтируемой ими квартире в Москве

В Москве между двумя строителями из Самарской области произошел конфликт в ремонтируемой ими квартире, в ходе которого один из них нанес несколько ножевых ранений другому, пострадавший скончался на месте, пишет moscow.regnews.info.

"В ночь на 23 мая в полицию поступила информация о трупе мужчины с ножевыми ранениями в квартире дома в 1-м Красногвардейском проезде. Прибывшие на место правоохранители установили, что убитым является 31-летний житель Самарской области, выполнявший ремонтные работы по данному адресу. Выяснилось, что накануне между мужчиной и его 34-летним земляком-строителем во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ему не менее семи ножевых ранений", — сообщил изданию в правоохранительных органах.

Злоумышленник задержан и в ходе допроса полностью признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".