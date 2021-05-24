16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить банду вымогателей и налетчиков Самарец убил земляка в ремонтируемой ими квартире в Москве За кражу кофе и колбасы из магазина самарец предстанет перед судом Судимый житель Жигулевска пытался похитить с ликвидированного завода 260 кг металла Ранее судимая жительница Красноярского района фиктивно прописала у себя 11 иностранцев

Преступления Происшествия

Самарец убил земляка в ремонтируемой ими квартире в Москве

МОСКВА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве между двумя строителями из Самарской области произошел конфликт в ремонтируемой ими квартире, в ходе которого один из них нанес несколько ножевых ранений другому, пострадавший скончался на месте, пишет moscow.regnews.info.

"В ночь на 23 мая в полицию поступила информация о трупе мужчины с ножевыми ранениями в квартире дома в 1-м Красногвардейском проезде. Прибывшие на место правоохранители установили, что убитым является 31-летний житель Самарской области, выполнявший ремонтные работы по данному адресу. Выяснилось, что накануне между мужчиной и его 34-летним земляком-строителем во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ему не менее семи ножевых ранений", — сообщил изданию в правоохранительных органах.

Злоумышленник задержан и в ходе допроса полностью признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6