Самарец убил земляка в ремонтируемой ими квартире в Москве

В Москве между двумя строителями из Самарской области произошел конфликт в ремонтируемой ими квартире, в ходе которого один из них нанес несколько ножевых ранений другому, пострадавший скончался на месте, пишет moscow.regnews.info.
"В ночь на 23 мая в полицию поступила информация о трупе мужчины с ножевыми ранениями в квартире дома в 1-м Красногвардейском проезде. Прибывшие на место правоохранители установили, что убитым является 31-летний житель Самарской области, выполнявший ремонтные работы по данному адресу. Выяснилось, что накануне между мужчиной и его 34-летним земляком-строителем во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ему не менее семи ножевых ранений", — сообщил изданию в правоохранительных органах.
Злоумышленник задержан и в ходе допроса полностью признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!