Смертью ребенка на озере Ладное под Самарой заинтересовались следователи

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В Кинеле Самарской области начали доследственную проверку по факту гибели 11-летнего ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области