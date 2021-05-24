16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера" Россельхозбанк: интерес к вкладам будет расти на фоне повышения ключевой ставки

Банки Финансы

Банк "Открытие": 13% жителей ПФО считают, что сборная России по футболу выйдет в финал чемпионата Европы

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большинство респондентов округа уверены в том, что наша команда выйдет из группы в плей-офф, а 5% считают, что наша сборная выиграет чемпионат Европы. Лев Яшин - самый любимый игрок жителей Приволжья за всю историю футбола, Роналду более популярен, чем Месси. Таковы результаты опроса*, который банк "Открытие" провел накануне стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу. Несколько матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

Россия по-прежнему оправдывает статус не слишком футбольной страны. Около половины (47%) опрошенных жителей ПФО не планируют смотреть матчи чемпионата Европы. Весь турнир собираются посмотреть 37% респондентов округа. 11% намерены смотреть лишь те матчи, которые состоятся в Санкт-Петербурге. 5% постараются попасть на стадион.

Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 49% жителей ПФО (и 45% жителей России), а 6% удалось тогда попасть на стадионы и посмотреть матчи "живьем".

Жители округа в целом довольно оптимистически смотрят на турнирные перспективы нашей сборной. Возможно, сказалось неожиданно успешное выступление команды под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, уступив там будущему финалисту - сборной Хорватии. На сей раз, по мнению 29% опрошенных, наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. 22% полагают, что сборной удастся повторить результат чемпионата мира-2018 и дойти до четвертьфинала. 13% видят сборную России в полуфинале, столько же - в финале. Лишь 5% надеются, что наша сборная выиграет чемпионат Европы (сборной СССР это удалось однажды - 61 год назад).

Любимым футболистом всех времен респонденты ПФО чаще всего называют легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина (15%). Второе место в рейтинге занял Криштиану Роналду (12%). Далее располагаются аргентинские и бразильские легенды футбола разных лет - Диего Марадона и Роналдо (по 8%), а также Лионель Месси (7%) За ними расположился "король футбола" Пеле (6%).

Из действующих российских футболистов самыми популярными у опрошенных жителей округа являются лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (19%) и капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (17%). За ним идут Александр Головин и Георгий Джикия (по 5%). При этом 45% респондентов отметили, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

*Опрос проведен банком "Открытие" 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6