В Самарской области поймали очередного похитителя канализационных люков

В Приволжском районе Самарской области правоохранители задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в краже чугунных канализационных люков, сообщает региональное ГУ МВД.
На одной из улиц села Приволжье пропали пять чугунных колец и крышек канализационных колодцев. Ущерб составил более 22 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что вор сбыл похищенное местному жителю. Покупатель рассказал, что за небольшую плату приобрел у неизвестного молодого человека разбитые на куски чугунные кольца и крышки канализационных колодцев, чтобы затем сдать их в пункт приема металлолома.
Вскоре установили и личность подозреваемого. Парень, который уже был дважды судим за кражи, признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 ("Кража").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!