В Самарской области поймали очередного похитителя канализационных люков

В Приволжском районе Самарской области правоохранители задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в краже чугунных канализационных люков, сообщает региональное ГУ МВД.

На одной из улиц села Приволжье пропали пять чугунных колец и крышек канализационных колодцев. Ущерб составил более 22 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что вор сбыл похищенное местному жителю. Покупатель рассказал, что за небольшую плату приобрел у неизвестного молодого человека разбитые на куски чугунные кольца и крышки канализационных колодцев, чтобы затем сдать их в пункт приема металлолома.

Вскоре установили и личность подозреваемого. Парень, который уже был дважды судим за кражи, признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 ("Кража").