Вадим Андреев назначен генеральным директором "Крыльев Советов"

Вадим Андреев назначен новым генеральным директором ПФК "Крылья Советов", сообщает "Волжская защепка" в своем Telegram канале.
Андрееву 33 года, он получил образование в Англии — бакалавр по специальности "футбольный бизнес и управление стадионом".
В 2006–2007 гг. был помощником коммерческого директора латвийской федерации футбола. С 2007 по 2009 гг. — помощник директора по безопасности стадиона "Сент-Мэрис" в Саутгэмптоне.
В 2010–2011 гг. руководил проектами в ФК "Спартак-Москва"/скаут. С 2012 по 2015 гг. работал заместителем генерального директора стадиона "Казань Арена". До последнего времени был управляющим стадионом "Казань Арена".
В прошлом профессиональный футболист, играл за молодежные сборные Латвии.
Напомним, что председателем совета директоров "Крыльев Советов" может стать Андрей Кислов.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))