Вадим Андреев назначен генеральным директором "Крыльев Советов"

Вадим Андреев назначен новым генеральным директором ПФК "Крылья Советов", сообщает "Волжская защепка" в своем Telegram канале.

Андрееву 33 года, он получил образование в Англии — бакалавр по специальности "футбольный бизнес и управление стадионом".

В 2006–2007 гг. был помощником коммерческого директора латвийской федерации футбола. С 2007 по 2009 гг. — помощник директора по безопасности стадиона "Сент-Мэрис" в Саутгэмптоне.

В 2010–2011 гг. руководил проектами в ФК "Спартак-Москва"/скаут. С 2012 по 2015 гг. работал заместителем генерального директора стадиона "Казань Арена". До последнего времени был управляющим стадионом "Казань Арена".

В прошлом профессиональный футболист, играл за молодежные сборные Латвии.

Напомним, что председателем совета директоров "Крыльев Советов" может стать Андрей Кислов.