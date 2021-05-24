"Лиза Алерт" проводит обучающие квесты для детей

В субботу, 22 мая, в парке им. Щорса школа волонтерского поискового движения "Лиза Алерт" открыла проект "Безвредные советы", в котором приняли участие дети и их родители. По словам организатора, цель проекта — обучение детей тому, как правильно себя вести, если они потерялись, и как не допустить подобных ситуаций.

Ребята абсолютно разных возрастов — от 4 до 13 лет, участвовали в квесте, получали не только знания и умения, необходимые каждому в сложной ситуации, но и дипломы о прохождении обучения, и небольшие призы.

Все проходит в формате игры: сначала лекция, а затем практика, почти как у взрослых. Инструктор объяснил юным ученикам, как действовать, если потерялся в толпе, в торговом центре и в лесу. Они изучили правило трех "О" — остановиться, оглянуться, окрикнуть, тренировались звать на помощь.

Родителям же рассказали, как правильно объяснить ребенку, что не нужно паниковать, нервничать и убегать. А также получили ответы на все интересующие вопросы.

"Дети настроены позитивно, а их эмоции просто невероятные. На осознанных и понимающих лицах улыбки и радость. Как оказалось, многие уже знают, что нужно делать в критической ситуации, а некоторые слышат это впервые", — поделился впечатлениями один из родителей.

В ближайшее время Лиза Алерт планирует провести ещё два квеста: 30 мая в Жигулевске и 5 июня в Тольятти.