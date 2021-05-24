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Банк "Открытие" 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 мая, в День российского предпринимательства, в голосовом чате Telegram-канала @neprinimateli банка "Открытие" состоится "День непринимателя. Марафон непрерывных изменений".

На протяжении 6 часов эксперты и предпринимателей будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы — бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.

Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, "Нетология" Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь "Кооператив Чёрный" Артем Темиров.

На "Марафоне непрерывных изменений" не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов. Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в телеграм-канале проекта.

Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка "Открытие".

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Марафон стартует 26 мая в 11.00 по московскому времени.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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