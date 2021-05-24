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ВТБ в Самаре выдал 3,3 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за время работы по программе ипотеки с господдержкой выдал 1,8 тысячи кредитов на сумму свыше 3,3 млрд рублей. С начала текущего года заемщики оформили более 500 сделок на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Ставка по программе в ВТБ составляет от 5,6% годовых.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней стали Москва и область (объем выдач превышает 135 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (более 38 млрд), Республика Татарстан (свыше 10,4 млрд руб.), Новосибирская область (более 10,3 млрд) и Краснодарский край (свыше 10 млрд). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса — порядка 33%.

"Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке — от 5,6%, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. — По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. Объективно можно предположить, что сейчас — оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году".

ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой ранее на этой неделе. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет 5,6% годовых при выборе сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка 5,8 и 5,9% соответственно.

Программа "Ипотека с господдержкой" в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита — до 30 лет.

Гид потребителя

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