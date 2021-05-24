Правительство Самарской области и ПАО "Лукойл" будут развивать партнерские отношения

В пятницу, 21 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с генеральным директором ООО "Ритэк" Ренатом Нургалиевым и представителями компании.

В совещании также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, министр имущественных отношений Сергей Черепанов, врио министра промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

ООО "Ритэк" является дочерним подразделением ПАО "Лукойл". Присутствие в регионе предприятий Лукойла имеет большую социальную значимость. Компания "Ритэк" (на территории Самарской области представлена территориально-производственным предприятием "Ритэк-Самара-Нафта") осуществляет добычу нефти на 79 месторождениях в девяти муниципальных районах области. Компания является крупным и ответственным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, вносит достойный вклад в обеспечение занятости населения региона.

Напомним, что базой для выстраивания партнерства между правительством региона и ПАО "Лукойл" служит долгосрочное соглашение о сотрудничестве, которое действует на протяжении трех лет. В настоящее время готовится к подписанию дополнительное соглашение.

Компания "Лукойл" оказывает поддержку в строительстве социальных объектов. В регионе уже работают физкультурно-спортивные комплексы "Победа" в селе Кошки и "Ника" в селе Большая Глушица, спорткомплекс "Колос" в селе Челно-Вершины.

Компания отреставрировала Дворец культуры "Октябрь" в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря Лукойлу в муниципалитетах появилось более 20 многофункциональных спортивных площадок и площадок для занятий ГТО.

"Рад, что между правительством региона и компанией "Лукойл" сложились конструктивные партнерские отношения. Хотелось бы отметить огромный вклад Лукойла в социально-экономическое развитие области в части поддержки социально-значимых проектов. За счет благотворительных средств ремонтируются дома культуры, строятся спортивные площадки, оказывается поддержка детским спортивным организациям. За это мы вам очень благодарны. Готовы и в дальнейшем оказывать поддержку вашим новым проектам и социальным инициативам", — отметил, открывая встречу, Виктор Кудряшов.

В настоящее время компания реализует планы по приобретению новых месторождений и намерена расширять бизнес на территории Самарской области. Участники встречи обсудили ряд рабочих вопросов, решение которых будет способствовать успешному развитию производства ООО "Ритэк" в регионе.