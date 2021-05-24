Правительство Самарской области и ПАО "Лукойл" будут развивать партнерские отношения

В пятницу, 21 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с генеральным директором ООО "Ритэк" Ренатом Нургалиевым и представителями компании.
В совещании также приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, министр имущественных отношений Сергей Черепанов, врио министра промышленности и торговли региона Андрей Шамин.
ООО "Ритэк" является дочерним подразделением ПАО "Лукойл". Присутствие в регионе предприятий Лукойла имеет большую социальную значимость. Компания "Ритэк" (на территории Самарской области представлена территориально-производственным предприятием "Ритэк-Самара-Нафта") осуществляет добычу нефти на 79 месторождениях в девяти муниципальных районах области. Компания является крупным и ответственным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, вносит достойный вклад в обеспечение занятости населения региона.
Напомним, что базой для выстраивания партнерства между правительством региона и ПАО "Лукойл" служит долгосрочное соглашение о сотрудничестве, которое действует на протяжении трех лет. В настоящее время готовится к подписанию дополнительное соглашение.
Компания "Лукойл" оказывает поддержку в строительстве социальных объектов. В регионе уже работают физкультурно-спортивные комплексы "Победа" в селе Кошки и "Ника" в селе Большая Глушица, спорткомплекс "Колос" в селе Челно-Вершины.
Компания отреставрировала Дворец культуры "Октябрь" в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря Лукойлу в муниципалитетах появилось более 20 многофункциональных спортивных площадок и площадок для занятий ГТО.
"Рад, что между правительством региона и компанией "Лукойл" сложились конструктивные партнерские отношения. Хотелось бы отметить огромный вклад Лукойла в социально-экономическое развитие области в части поддержки социально-значимых проектов. За счет благотворительных средств ремонтируются дома культуры, строятся спортивные площадки, оказывается поддержка детским спортивным организациям. За это мы вам очень благодарны. Готовы и в дальнейшем оказывать поддержку вашим новым проектам и социальным инициативам", — отметил, открывая встречу, Виктор Кудряшов.
В настоящее время компания реализует планы по приобретению новых месторождений и намерена расширять бизнес на территории Самарской области. Участники встречи обсудили ряд рабочих вопросов, решение которых будет способствовать успешному развитию производства ООО "Ритэк" в регионе.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.