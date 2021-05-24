На Заводском шоссе в Самаре изменится схема движения автобусов из-за ремонта труб

В Самаре временно изменили схему движения автобусов на Заводском шоссе, сообщает администрация города.

Из-за аварийных работ, которые проводит ООО "СКС" в районе дома № 42 по Заводскому шоссе, до 20:00 25 мая автобусы некоторых маршрутов будут ходить по скорректированной схеме.

Автобусы № 21, 29, 38, 47 едут с разворотом на кольце пр. Кирова и Заводского шоссе (без заезда на остановку "Юнгородок"); автобус № 266 в направлении "Железнодорожный вокзал" будет следовать по Заводскому шоссе.

Указанный участок дороги на время ремонта недоступен для всего автомобильного транспорта.