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Общество

В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. За прошлую неделю запротоколировано 3 нарушения - пассажирам, которые категорически отказались надеть маски, грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. Решение о наказании будет принято судом.

Фото: samadm.ru

"Начиная с осени прошлого года, в городе было оформлено уже 388 протоколов. Проверками по-прежнему охвачены все виды общественного транспорта. В настоящее время установилась жаркая погода, и многие пассажиры жалуются на дискомфорт при ношении защитных средств, но эпидобстановка остается сложной. Для обеспечения безопасности масочный режим необходимо соблюдать. Нужно защищать себя и окружающих", — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Напомним также, что с учетом погодных условий транспортные предприятия усилили работы по влажной уборке и дезинфекции подвижного состава.

"Мобильные бригады, состоящие из нескольких человек, работают в круглосуточном режиме, чтобы подготовить машины к рейсам. Перед выходом на маршруты и по окончании смен выполняются основные мероприятия, а между рейсами дополнительно хлорсодержащим раствором протираются перила, поручни, сиденья и другие контактные поверхности. Это необходимо, чтобы граждане чувствовали себя защищенными", — рассказала представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Обращаем внимание на то, что погодный фактор и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Сотрудники контрольно-ревизионных бригад напоминают пассажирам, что еще перед входом в салон нужно надевать маски, причем правильно, закрывая и рот, и нос. В масках нужно быть от начала и до конца поездки. И только при наличии средства защиты органов дыхания кондуктор может продать билет — об этом персонал перевозчиков инструктируют ежедневно, а все спорные и конфликтные ситуации досконально разбираются на еженедельных собраниях.

Среди сотрудников транспортной сферы к настоящему времени прививку от коронавируса получили уже 655 человек. Многие из них приняли участие в прививочной кампании на базе своего предприятия, без отрыва от производства, причем с возможностью выбора того или иного препарата с учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей.

Кроме того, получить данную услугу можно, записавшись через портал "Госуслуги", по "горячей линии", позвонив на номер 122 или по телефону регистратуры выбранного медицинского учреждении, а также при личном посещении. Прививку делают бесплатно, вакцинация осуществляется в добровольном порядке.

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