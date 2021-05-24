В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. За прошлую неделю запротоколировано 3 нарушения - пассажирам, которые категорически отказались надеть маски, грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. Решение о наказании будет принято судом.
"Начиная с осени прошлого года, в городе было оформлено уже 388 протоколов. Проверками по-прежнему охвачены все виды общественного транспорта. В настоящее время установилась жаркая погода, и многие пассажиры жалуются на дискомфорт при ношении защитных средств, но эпидобстановка остается сложной. Для обеспечения безопасности масочный режим необходимо соблюдать. Нужно защищать себя и окружающих", — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
Напомним также, что с учетом погодных условий транспортные предприятия усилили работы по влажной уборке и дезинфекции подвижного состава.
"Мобильные бригады, состоящие из нескольких человек, работают в круглосуточном режиме, чтобы подготовить машины к рейсам. Перед выходом на маршруты и по окончании смен выполняются основные мероприятия, а между рейсами дополнительно хлорсодержащим раствором протираются перила, поручни, сиденья и другие контактные поверхности. Это необходимо, чтобы граждане чувствовали себя защищенными", — рассказала представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.
Обращаем внимание на то, что погодный фактор и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Сотрудники контрольно-ревизионных бригад напоминают пассажирам, что еще перед входом в салон нужно надевать маски, причем правильно, закрывая и рот, и нос. В масках нужно быть от начала и до конца поездки. И только при наличии средства защиты органов дыхания кондуктор может продать билет — об этом персонал перевозчиков инструктируют ежедневно, а все спорные и конфликтные ситуации досконально разбираются на еженедельных собраниях.
Среди сотрудников транспортной сферы к настоящему времени прививку от коронавируса получили уже 655 человек. Многие из них приняли участие в прививочной кампании на базе своего предприятия, без отрыва от производства, причем с возможностью выбора того или иного препарата с учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей.
Кроме того, получить данную услугу можно, записавшись через портал "Госуслуги", по "горячей линии", позвонив на номер 122 или по телефону регистратуры выбранного медицинского учреждении, а также при личном посещении. Прививку делают бесплатно, вакцинация осуществляется в добровольном порядке.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет