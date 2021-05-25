Вагоны самарского метро отремонтирует московская компания

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует шесть вагонов метрополитена с продлением срока службы.
На торги допустили две компании. АО "Метровагонмаш" из г. Мытищи в Московской области предложило выполнить услуги за 163,8 млн рублей. АО "Красноярский электровагоноремонтный завод" (г. Красноярск) заявилось за 164,8 млн рублей.
Победителем электронного аукциона стала компания АО "Метровагонмаш". Напомним, начальная цена контракта составляла 191,6 млн рублей.
Подрядчик должен будет отремонтировать вагоны 1987 г. выпуска с пробегом 2,2 — 2,5 тыс. км. Продлить срок службы планируется на 15 лет после проведения модернизации по ремонту кузова. В течение месяца после заключения контракта победитель торгов перегонит вагоны на ремонт. Работы следует выполнить до 30 ноября.
На сайте АО "Метровагонмаш" отмечается, что предприятие в области транспортного машиностроения работает с 1987 г. Сама компания называет себя "крупнейшим в стране производителем вагонов метро".
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.