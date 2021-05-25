Вагоны самарского метро отремонтирует московская компания

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует шесть вагонов метрополитена с продлением срока службы.

На торги допустили две компании. АО "Метровагонмаш" из г. Мытищи в Московской области предложило выполнить услуги за 163,8 млн рублей. АО "Красноярский электровагоноремонтный завод" (г. Красноярск) заявилось за 164,8 млн рублей.

Победителем электронного аукциона стала компания АО "Метровагонмаш". Напомним, начальная цена контракта составляла 191,6 млн рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать вагоны 1987 г. выпуска с пробегом 2,2 — 2,5 тыс. км. Продлить срок службы планируется на 15 лет после проведения модернизации по ремонту кузова. В течение месяца после заключения контракта победитель торгов перегонит вагоны на ремонт. Работы следует выполнить до 30 ноября.

На сайте АО "Метровагонмаш" отмечается, что предприятие в области транспортного машиностроения работает с 1987 г. Сама компания называет себя "крупнейшим в стране производителем вагонов метро".