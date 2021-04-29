В Самаре на капремонт шести вагонов метрополитена выделят 191 млн рублей

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который выполнит работы по капитально-восстановительному ремонту шести вагонов метрополитена с продлением срока службы.

Речь идет о вагонах 1987 года выпуска с пробегом от 2,2 до 2,5 тыс. км. Продлить срок службы планируется на 15 лет после проведения модернизации по ремонту кузова. Начальная цена контракта составляет 191,6 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

В перечень входят работы по наружной поверхности кузовов и по внутренней отделке. Снаружи нужно будет снять имеющееся покрытие, загрунтовать кузов, произвести шпатлевку в два слоя, грунтовку и окрасить полиуретановой лакокрасочной системой по дизайн-проекту экстерьера. Также предстоит окрасить рамы, днища кузова, трубы, подвагонное оборудование и т. д.

Внутри вагонов обновят стекла окон и двери.Стекла нужно изготовить из плоского закаленного материала, на широких окнах установить сдвижные форточки, остальные сделать глухими. Диваны сделают антивандальными, каркасы будут изготовлены из трудногорючего стеклопластика.

Одно из важных требований: оборудовать салоны местами для инвалидов в торце вагона с правой стороны и обозначить соответствующими стикерами.

Победитель торгов должен будет увезти вагоны на ремонт в течение месяца после заключения контракта. Подрядчика определят в конце мая. Он должен будет выполнить все работы до 30 ноября 2021 года. Обязательное условие контракта — 24-месячная гарантия на выполненный ремонт.