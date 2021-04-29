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Транспорт Транспорт и связь

В Самаре на капремонт шести вагонов метрополитена выделят 191 млн рублей

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который выполнит работы по капитально-восстановительному ремонту шести вагонов метрополитена с продлением срока службы.

Фото: ru.wikipedia.org

Речь идет о вагонах 1987 года выпуска с пробегом от 2,2 до 2,5 тыс. км. Продлить срок службы планируется на 15 лет после проведения модернизации по ремонту кузова. Начальная цена контракта составляет 191,6 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

В перечень входят работы по наружной поверхности кузовов и по внутренней отделке. Снаружи нужно будет снять имеющееся покрытие, загрунтовать кузов, произвести шпатлевку в два слоя, грунтовку и окрасить полиуретановой лакокрасочной системой по дизайн-проекту экстерьера. Также предстоит окрасить рамы, днища кузова, трубы, подвагонное оборудование и т. д.

Внутри вагонов обновят стекла окон и двери.Стекла нужно изготовить из плоского закаленного материала, на широких окнах установить сдвижные форточки, остальные сделать глухими. Диваны сделают антивандальными, каркасы будут изготовлены из трудногорючего стеклопластика.

Одно из важных требований: оборудовать салоны местами для инвалидов в торце вагона с правой стороны и обозначить соответствующими стикерами.

Победитель торгов должен будет увезти вагоны на ремонт в течение месяца после заключения контракта. Подрядчика определят в конце мая. Он должен будет выполнить все работы до 30 ноября 2021 года. Обязательное условие контракта — 24-месячная гарантия на выполненный ремонт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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