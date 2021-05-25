Дорогу Ульяновск-Димитровград-Самара в 2022 г. обновят за 194 млн рублей

Поволжуправтодор ищет подрядчика, который займется устройством защитных слоев на дороге Ульяновск-Димитровград-Самара на участке км 152+400 - км 171+200 в Самарской области.

Начальная цена контракта составляет 194,1 млн рублей, при этом в 2021 г. из этой суммы выделят 10 млн рублей, оставшуюся часть — в 2022 г.

Победитель торгов должен завершить работы до 31 августа будущего года. В частности, нужно будет устроить два выравнивающих слоя, а также обновить тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3 см. Гарантия на работы должна составить не менее двух лет.

Подрядчика определят после 25 июня.