Дорогу Ульяновск-Димитровград-Самара в 2022 г. обновят за 194 млн рублей

Поволжуправтодор ищет подрядчика, который займется устройством защитных слоев на дороге Ульяновск-Димитровград-Самара на участке км 152+400 - км 171+200 в Самарской области.
Начальная цена контракта составляет 194,1 млн рублей, при этом в 2021 г. из этой суммы выделят 10 млн рублей, оставшуюся часть — в 2022 г.
Победитель торгов должен завершить работы до 31 августа будущего года. В частности, нужно будет устроить два выравнивающих слоя, а также обновить тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3 см. Гарантия на работы должна составить не менее двух лет.
Подрядчика определят после 25 июня.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.