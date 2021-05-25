В Самарской области перекрыт температурный максимум

В понедельник, 25 мая, на метеорологических станциях Самарской области зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха.

В Авангарде отмечен максимум - 36,9°С (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1952 г. - 32,5°С).

В Кинель-Черкассах и Большой Глушице столбик термометра поднялся до отметки в 35,3°С и 35,1°С (31,8°С в 2007 г. и 33,5°С в 1984 г.).