16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Куйбышева установят 72 новых фонаря На выходные ул. Авроры в Самаре будет перекрываться из-за ремонта на теплотрассе В Самаре на ул. Ташкентской снесут все незаконные торговые объекты С 2022 по 2026 гг. в Самаре на ремонт дорог планируется потратить 2,7 млрд рублей Денис Волков призвал голосовать за проект благоустройства сквера 14 квартала Тольятти

ЖКХ и благоустройство Общество

Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку лучших на конкурсе профмастерства "Т Плюс"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда Сызранской ТЭЦ завоевала "серебро" на корпоративных соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО "Т Плюс", прошедших в Перми. Кроме того, награду за индивидуальное мастерство получил инженер цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Сызранской ТЭЦ Дмитрий Чибов.

На звание лучших по профессии претендовали команды из 7 филиалов. Этапы включали в себя проверку знаний нормативно-технической документации, уровня подготовки персонала котлотурбинных цехов, выполнения оперативных переключений и ликвидации аварийных ситуаций, ведение водно-химического режима, выполнение технологических операций по эксплуатации автоматического управления и контроля, проверку готовности локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также навыков оказания доврачебной помощи при несчастном случае.

Руководителем команды Сызранской ТЭЦ выступал заместитель директора-главного инженера станции Николай Никитин. Свое мастерство специалисты из Сызрани доказали на региональном отборочном этапе, который проходил в апреле 2021 года в Самаре.

"Ежегодные соревнования профессионального мастерства — это возможность обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и определить лучших в своей профессии. Переоценить важность и значение подобных мероприятий трудно, ведь от уровня специалистов, обслуживающих энергообъекты, напрямую зависит надежное энергоснабжение потребителей", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

По итогам корпоративных соревнований "Т Плюс" в Перми победу одержали сотрудники ТЭЦ "Академическая" (г. Екатеринбург), а "бронза" — у Владимирского филиала.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6