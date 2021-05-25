Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку лучших на конкурсе профмастерства "Т Плюс"

Команда Сызранской ТЭЦ завоевала "серебро" на корпоративных соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО "Т Плюс", прошедших в Перми. Кроме того, награду за индивидуальное мастерство получил инженер цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Сызранской ТЭЦ Дмитрий Чибов.

На звание лучших по профессии претендовали команды из 7 филиалов. Этапы включали в себя проверку знаний нормативно-технической документации, уровня подготовки персонала котлотурбинных цехов, выполнения оперативных переключений и ликвидации аварийных ситуаций, ведение водно-химического режима, выполнение технологических операций по эксплуатации автоматического управления и контроля, проверку готовности локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также навыков оказания доврачебной помощи при несчастном случае.

Руководителем команды Сызранской ТЭЦ выступал заместитель директора-главного инженера станции Николай Никитин. Свое мастерство специалисты из Сызрани доказали на региональном отборочном этапе, который проходил в апреле 2021 года в Самаре.

"Ежегодные соревнования профессионального мастерства — это возможность обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и определить лучших в своей профессии. Переоценить важность и значение подобных мероприятий трудно, ведь от уровня специалистов, обслуживающих энергообъекты, напрямую зависит надежное энергоснабжение потребителей", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

По итогам корпоративных соревнований "Т Плюс" в Перми победу одержали сотрудники ТЭЦ "Академическая" (г. Екатеринбург), а "бронза" — у Владимирского филиала.