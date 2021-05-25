Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку лучших на конкурсе профмастерства "Т Плюс"

Команда Сызранской ТЭЦ завоевала "серебро" на корпоративных соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО "Т Плюс", прошедших в Перми. Кроме того, награду за индивидуальное мастерство получил инженер цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Сызранской ТЭЦ Дмитрий Чибов.
На звание лучших по профессии претендовали команды из 7 филиалов. Этапы включали в себя проверку знаний нормативно-технической документации, уровня подготовки персонала котлотурбинных цехов, выполнения оперативных переключений и ликвидации аварийных ситуаций, ведение водно-химического режима, выполнение технологических операций по эксплуатации автоматического управления и контроля, проверку готовности локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также навыков оказания доврачебной помощи при несчастном случае.
Руководителем команды Сызранской ТЭЦ выступал заместитель директора-главного инженера станции Николай Никитин. Свое мастерство специалисты из Сызрани доказали на региональном отборочном этапе, который проходил в апреле 2021 года в Самаре.
"Ежегодные соревнования профессионального мастерства — это возможность обменяться опытом, позаимствовать что-то из передовых практик и определить лучших в своей профессии. Переоценить важность и значение подобных мероприятий трудно, ведь от уровня специалистов, обслуживающих энергообъекты, напрямую зависит надежное энергоснабжение потребителей", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.
По итогам корпоративных соревнований "Т Плюс" в Перми победу одержали сотрудники ТЭЦ "Академическая" (г. Екатеринбург), а "бронза" — у Владимирского филиала.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.