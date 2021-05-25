На пр. Ленина 40 минут стояли трамваи из-за повреждения электрокабеля

Во вторник, 25 мая, с 9:00 до 10:00 на пр. Ленина в Самаре стояли трамваи в оба направления. В результате люди вынуждены были добираться на работу пешком или альтернативным транспортом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

Как пояснили в ТТУ, вышедшие на маршруты трамваи остановились на пр. Ленина из-за того, что представители сторонней организации повредили подземный кабель питания сети ТТУ. Трамваи в объезд проспекта Ленина не направляли, так как все находились на своих маршрутах.

До восстановления подачи электроснабжения простой трамваев на пр. Ленина составил около 40 минут. Сейчас движение восстановлено полностью.