С 28 мая будет перекрыто движение по дублеру ул. Ново-Садовой в Самаре

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Движение по дублеру ул. Ново-Садовой будет перекрыто с 28 мая на участке от ул. Гастелло до ул. Советской Армии, выезд с ул. Гастелло на дублер. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.