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ВТБ запустил образовательный кредит

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширяет линейку потребительских кредитов и запускает образовательный кредит для физических лиц. Оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы.

С помощью образовательного кредита можно оплатить обучение в ВУЗах, средне-специальных учебных заведениях и дополнительное образование. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Оформить заявку клиент сможет в офисе или контакт-центре ВТБ.

Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт и информация об учебном учреждении. Решение о выдаче кредита будет принято в среднем за 2 минуты. После этого необходимо заключить договор с выбранным ВУЗом или другим образовательным учреждением, обратиться в офис банка и получить денежные средства на оплату образования.

"В этом году ВТБ активизировал работу с молодежью. Мы заинтересованы в востребованности образования и доступности его получения, принимаем участие в составе рабочей группы Минобрнауки по развитию образовательного кредитования с государственной поддержкой и готовы со своей стороны оказывать поддержку настоящим и будущим студентам. ВТБ принял решение запустить целевой кредит, чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в ВУЗах или получать дополнительное образование. Средняя ставка по образовательному займу будет ниже на 0,3 п. п. по сравнению со стандартными ценовыми условиями по кредиту наличными, чтобы платежи по кредиту были комфортными", — отметил Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" банка ВТБ.

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