Самарская область получит более 821 млн руб. из федерального бюджета на завершение строительства медучреждений

Самарская область получит 821,4 млн руб. из федерального бюджета на завершение строительства медицинских учреждений.

Соответствующий приказ с подписью председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина опубликован во вторник, 25 мая, на сайте кабмина.

В 2021 г. регион получит почти 355,4 млн руб., в 2020 г. — более 466 млн рублей.

На ускоренное строительство новых медицинских учреждений в регионах России будет перераспределено свыше 1,8 млрд руб., уже предусмотренных в трехлетнем бюджете. Всего на завершение строительства медицинских учреждений в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 80 млрд рублей. Работа ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение".