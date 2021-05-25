Более чем половина самарцев хотели бы приобрести электрокары

РГС Банк выяснил отношение самарцев к экологичному транспорту. По итогам опроса* оказалось, что 51% опрошенных автолюбителей из Самары хотели бы приобрести электромобиль.

По итогам опроса стало известно, что 38% опрошенных самарцев хотели бы купить электромобиль, так как заботятся об экологии. Еще 36% опрошенных считают их более безопасными, нежели традиционные машины. 21% респондентов отметили, что электромобили имеют более низкую стоимость обслуживания, 14% - что их двигатели более надежны по сравнению с бензиновыми, а 13% готовы сменить "железного коня" на электрического, потому что любят все инновационное и технологичное. Еще для 7% самарцев цель покупки - следование модным трендам.

При этом 49% опрошенных из Самары не рассматривают возможность приобретения электрокаров. Их останавливают следующие факторы: высокая цена (так ответили 52% респондентов), слабый аккумулятор и низкая дальность хода (27%), отсутствие развитой инфраструктуры в стране (25%) и недостаточный выбор моделей (9%).

Наиболее популярным ответом на вопрос "какие экологичные инициативы в области транспорта вы поддерживаете" стал переход на экологичный общественный транспорт - так ответили 35% самарцев. Еще 37% предложили повсеместно отменить налог на электрокары, 31% опрошенных указали, что неплохо было бы запретить въезд в города неэкологичных транспортных средств, а 21% - предоставлять субсидии на "малолитражки".

"По сравнению с ведущими мировыми рынками спрос на электромобили в России пока еще очень низок. Их массовому применению препятствуют технические характеристики, которые не всегда совместимы с понятиями нашего климата и менталитета. Низкая динамика спроса на новый вид автомобилей также связана с отсутствием активной поддержки от государства. Тем не менее из года в год интерес к электрическим автомобилям растет на фоне борьбы за экологию, расширения модельного ряда и развития инфраструктуры", - отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

*В исследовании участвовало 1014 респондентов в возрасте 18+, география исследования - города России с населением 100 000+, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - май 2021 года.