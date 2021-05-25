В Самарской области подрядчика по муниципальному контракту обвиняют в нанесении ущерба

Прокуратура Отрадного Самарской области утвердила обвинительное заключение предпринимателю, обвиняемому по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2018 г. директор ООО СК "Адамант" внес ложные сведения в акты о приемке выполненных работ по строительству сетей газоснабжения на ул. Рабочей в Отрадном.

В конце 2018 г. экс-руководитель управления капитального строительства администрации города подписала акты выполненных работ по муниципальным контрактам. Уголовное дело в отношении муниципальной служащей по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") находится на рассмотрении в Отрадненском городском суде.

В результате подрядчик получил более 1,6 млн руб. без фактического выполнения работ.