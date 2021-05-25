В Самарской области подрядчика по муниципальному контракту обвиняют в нанесении ущерба

Прокуратура Отрадного Самарской области утвердила обвинительное заключение предпринимателю, обвиняемому по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием"). Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2018 г. директор ООО СК "Адамант" внес ложные сведения в акты о приемке выполненных работ по строительству сетей газоснабжения на ул. Рабочей в Отрадном.
В конце 2018 г. экс-руководитель управления капитального строительства администрации города подписала акты выполненных работ по муниципальным контрактам. Уголовное дело в отношении муниципальной служащей по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") находится на рассмотрении в Отрадненском городском суде.
В результате подрядчик получил более 1,6 млн руб. без фактического выполнения работ.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!