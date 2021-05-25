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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" выбрало лучшую научно-техническую студенческую разработку

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" подвело итоги работы студенческой секции в рамках отборочного тура XV (III Международной) научно-технической конференции молодежи (НТКМ) ПАО "Транснефть".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятие проходило в аудитории ПАО "Транснефть" на кафедре "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета. В рамках НТКМ 47 студентов представили 21 научно-техническую разработку на тему эксплуатации, диагностики и реконструкции объектов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Выступления докладчиков оценивала комиссия, в состав которой входили представители АО "Транснефть-Приволга" и преподаватели СамГТУ. Лучшей признана работа студента 4 курса Дмитрия Пехтерева и студента 3 курса Егора Белова "Мониторинг технического состояния линейной части магистральных трубопроводов". Второе место присуждено работе студентки 3 курса Татьяны Ивановой, которую та подготовила в соавторстве с Дмитрием Пехтеревы, - "Оценка влияния факторов, определяющих эффективность перекачки нефти с высоким содержанием парафинов". На третьем месте работа "Повышение точности измерений массы брутто нефти за счет внедрения автоматизированной системы" студентов 3 курса Марии Сорокиной, Данилы Митрофанова и Александра Нагорнова.

По итогам работы студенческой секции состоялось награждение победителей. Обладатели первого места представят свой доклад в финальном туре конференции, который пройдет в ноябре в г. Брянске, на базе АО "Транснефть-Дружба".

Научно-технические конференции молодежи проводятся в целях развития творческой инициативы и поощрения молодых специалистов, работающих в организациях системы "Транснефть". В конкурсе участвуют специалисты в возрасте до 30 лет, творческие коллективы численностью до трех человек. В рамках НТКМ также организуется работа студенческой секции.

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Последние комментарии

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очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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