АО "Транснефть-Приволга" выбрало лучшую научно-техническую студенческую разработку

АО "Транснефть-Приволга" подвело итоги работы студенческой секции в рамках отборочного тура XV (III Международной) научно-технической конференции молодежи (НТКМ) ПАО "Транснефть".

Мероприятие проходило в аудитории ПАО "Транснефть" на кафедре "Трубопроводный транспорт" института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета. В рамках НТКМ 47 студентов представили 21 научно-техническую разработку на тему эксплуатации, диагностики и реконструкции объектов отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Выступления докладчиков оценивала комиссия, в состав которой входили представители АО "Транснефть-Приволга" и преподаватели СамГТУ. Лучшей признана работа студента 4 курса Дмитрия Пехтерева и студента 3 курса Егора Белова "Мониторинг технического состояния линейной части магистральных трубопроводов". Второе место присуждено работе студентки 3 курса Татьяны Ивановой, которую та подготовила в соавторстве с Дмитрием Пехтеревы, - "Оценка влияния факторов, определяющих эффективность перекачки нефти с высоким содержанием парафинов". На третьем месте работа "Повышение точности измерений массы брутто нефти за счет внедрения автоматизированной системы" студентов 3 курса Марии Сорокиной, Данилы Митрофанова и Александра Нагорнова.

По итогам работы студенческой секции состоялось награждение победителей. Обладатели первого места представят свой доклад в финальном туре конференции, который пройдет в ноябре в г. Брянске, на базе АО "Транснефть-Дружба".