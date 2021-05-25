УК "Открытие" стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") получила сразу две награды за лучшие результаты на рынке коллективных инвестиций в рамках премии Investfunds Awards. Компания признана самой успешной в сегменте валютных стратегий, а ОПИФ "Открытие — Глобальные инвестиции" отмечен как лучший фонд смешанных инвестиций 2020 года. Церемония награждения состоялась 20 мая в рамках XII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в Санкт-Петербурге.

Победа УК "Открытие" в номинации "Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий — 2020" подтверждает высокие результаты фондов для различных категорий инвесторов, ориентированных на глобальный рынок акций и облигаций — "Открытие — Лидеры инноваций", "Открытие — Еврооблигации" и "Открытие — Глобальные инвестиции". ОПИФ "Открытие — Лидеры инноваций" за год вырос на 76,34%, а за три года занимает первое место по доходности среди всех фондов на российском рынке. Также в текущем году фонды с активами, номинированными в валюте, вошли в состав стратегий ИИС "Иностранные акции", "Сбалансированная USD" и "Иностранные облигации".

ОПИФ "Открытие — Глобальные инвестиции", победивший в номинации "Лучший ПИФ смешанных инвестиций — 2020", сохраняет первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года, за год и за три года. По данным портала Investfunds, прирост доходности за три года составил 111,82%.1 В рамках инвестиционной стратегии средства размещаются в акции и ETF. В портфеле присутствуют как рискованные активы (акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость).

Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие":

"Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей деятельности. Сразу две награды ключевой для отрасли премии означают признание эффективности и высоких результатов нашей работы.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам премии и форума Investfunds, который дает участникам рынка отличную возможность для диалога по важнейшим для отрасли вопросам. Особенно важен такой диалог сейчас, когда на фоне снижения доходности традиционных инструментов и появления новых возможностей на рынке акций институциональным инвесторам нужны надежные устойчивые партнеры в лице управляющих компаний. УК сегодня предлагают широкий спектр компетенций, высокий уровень экспертизы, информационную открытость, цифровизацию, а главное, рост и диверсификацию бизнеса. Уверен, что благодаря сотрудничеству с УК, институциональные инвесторы смогут выжить в эпоху низких ставок, сэкономить на расходах и, главное, повысить доходность своих инвестиций".

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.

Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте http://cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.

Сергей Лялин, генеральный директор и основатель группы компаний Cbonds:

"Investfunds Forum XII можно назвать съездом победителей. Прошлый год перевернул ту парадигму, в которой существовал рынок коллективных инвестиций, прежде всего потому, что в него наконец-то пошло много денег. В предыдущие годы представители управляющих компаний говорили, что их цель — выжить, балансировать вокруг точки безубыточности и ждать, что когда-то в светлом будущем это все-таки трансформируется в большой бизнес и большие деньги. И вот, наконец, в прошлом году ситуация изменилась. В этом году этот процесс продолжается. Он меняет мировосприятие отрасли: теперь здесь можно не просто выживать, но и зарабатывать и развиваться.

Сегодняшний день открыл дорогу для новых игроков, а значит, конкуренция будет становиться креативнее, а на рынке будут появляться новые интересные продукты. Повлияло происходящее и на количество участников конференции: зарегистрировано 250 человек — такого не было с 2013 года!"

1https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/