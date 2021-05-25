УК "Открытие" стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") получила сразу две награды за лучшие результаты на рынке коллективных инвестиций в рамках премии Investfunds Awards. Компания признана самой успешной в сегменте валютных стратегий, а ОПИФ "Открытие — Глобальные инвестиции" отмечен как лучший фонд смешанных инвестиций 2020 года. Церемония награждения состоялась 20 мая в рамках XII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в Санкт-Петербурге.
Победа УК "Открытие" в номинации "Управляющая компания года в сегменте валютных стратегий — 2020" подтверждает высокие результаты фондов для различных категорий инвесторов, ориентированных на глобальный рынок акций и облигаций — "Открытие — Лидеры инноваций", "Открытие — Еврооблигации" и "Открытие — Глобальные инвестиции". ОПИФ "Открытие — Лидеры инноваций" за год вырос на 76,34%, а за три года занимает первое место по доходности среди всех фондов на российском рынке. Также в текущем году фонды с активами, номинированными в валюте, вошли в состав стратегий ИИС "Иностранные акции", "Сбалансированная USD" и "Иностранные облигации".
ОПИФ "Открытие — Глобальные инвестиции", победивший в номинации "Лучший ПИФ смешанных инвестиций — 2020", сохраняет первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года, за год и за три года. По данным портала Investfunds, прирост доходности за три года составил 111,82%.1 В рамках инвестиционной стратегии средства размещаются в акции и ETF. В портфеле присутствуют как рискованные активы (акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость).
Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие":
"Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей деятельности. Сразу две награды ключевой для отрасли премии означают признание эффективности и высоких результатов нашей работы.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам премии и форума Investfunds, который дает участникам рынка отличную возможность для диалога по важнейшим для отрасли вопросам. Особенно важен такой диалог сейчас, когда на фоне снижения доходности традиционных инструментов и появления новых возможностей на рынке акций институциональным инвесторам нужны надежные устойчивые партнеры в лице управляющих компаний. УК сегодня предлагают широкий спектр компетенций, высокий уровень экспертизы, информационную открытость, цифровизацию, а главное, рост и диверсификацию бизнеса. Уверен, что благодаря сотрудничеству с УК, институциональные инвесторы смогут выжить в эпоху низких ставок, сэкономить на расходах и, главное, повысить доходность своих инвестиций".
Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.
Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте http://cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.
Сергей Лялин, генеральный директор и основатель группы компаний Cbonds:
"Investfunds Forum XII можно назвать съездом победителей. Прошлый год перевернул ту парадигму, в которой существовал рынок коллективных инвестиций, прежде всего потому, что в него наконец-то пошло много денег. В предыдущие годы представители управляющих компаний говорили, что их цель — выжить, балансировать вокруг точки безубыточности и ждать, что когда-то в светлом будущем это все-таки трансформируется в большой бизнес и большие деньги. И вот, наконец, в прошлом году ситуация изменилась. В этом году этот процесс продолжается. Он меняет мировосприятие отрасли: теперь здесь можно не просто выживать, но и зарабатывать и развиваться.
Сегодняшний день открыл дорогу для новых игроков, а значит, конкуренция будет становиться креативнее, а на рынке будут появляться новые интересные продукты. Повлияло происходящее и на количество участников конференции: зарегистрировано 250 человек — такого не было с 2013 года!"
1https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 7 закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ).
Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 31.03.2021 г. — 324 млрд рублей.