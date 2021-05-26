До конца недели в Самарской области будет сухая и теплая погода

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До конца недели погоду в Самарской области будет формировать гребень антициклона, смещающегося по северным районам ЕТР. С ростом атмосферного давления количество облаков уменьшится, а воздух постепенно прогреется. Ожидается преимущественно сухая умеренно теплая погода.