Самара на 15 месте в рейтинге забывчивых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в мае 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, Самара занимает 15 строчку рейтинга самых забывчивых городов России.
Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах РФ. Общая выборка составила 2640 интервью.
Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, вы часто записываете нужную вам информацию чтобы не забыть? Вы часто забываете о назначенных встречах и договоренностях? Вы часто теряете свои вещи? Вы можете назвать себя забывчивым человеком?
63% опрошенных респондентов указали, что записывают важную информацию чтобы не забыть, 18% респондентов попавших в выборку ответили, что часто забывают о назначенных встречах и договоренностях. Часто теряет свои вещи лишь 7% респондентов, а назвать себя забывчивыми могут 14% опрошенных.
По результатам опроса чаще всего россияне теряют: кошельки/деньги/карты (34%), ключи (21%), телефоны (15%), паспорта/документы (12%), очки (6%), сумки (4%), книги (3%), зонты (3%), перчатки/шапки/шарфы (1%), расчистки/зеркала/помады (1%).
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет