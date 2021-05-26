Самара на 15 месте в рейтинге забывчивых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в мае 2021 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, Самара занимает 15 строчку рейтинга самых забывчивых городов России.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 22 городах РФ. Общая выборка составила 2640 интервью.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов: скажите, вы часто записываете нужную вам информацию чтобы не забыть? Вы часто забываете о назначенных встречах и договоренностях? Вы часто теряете свои вещи? Вы можете назвать себя забывчивым человеком?

63% опрошенных респондентов указали, что записывают важную информацию чтобы не забыть, 18% респондентов попавших в выборку ответили, что часто забывают о назначенных встречах и договоренностях. Часто теряет свои вещи лишь 7% респондентов, а назвать себя забывчивыми могут 14% опрошенных.

По результатам опроса чаще всего россияне теряют: кошельки/деньги/карты (34%), ключи (21%), телефоны (15%), паспорта/документы (12%), очки (6%), сумки (4%), книги (3%), зонты (3%), перчатки/шапки/шарфы (1%), расчистки/зеркала/помады (1%).