"Крылья Советов" получили шесть номинаций от ФНЛ по итогам сезона

"Крылья Советов" получили шесть номинаций в списке лауреатов Олимп-Первенства ФНЛ-2020/21, определенных по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд-участниц.
Две номинации достались нападающему Ивану Сергееву - лучший нападающий и лучший игрок первенства.
Антон Зиньковский назван лучшим полузащитником сезона. А наставник самарцев Игорь Осинькин — лучшим тренером Олимп-ФНЛ 2020-2021.
Кроме того Иван Сергеев получит приз как лучший бомбардир турнира, а полузащитник Дмитрий Кабутов - как лучший ассистент.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))