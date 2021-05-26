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Футбол Спорт

"Крылья Советов" получили шесть номинаций от ФНЛ по итогам сезона

МОСКВА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" получили шесть номинаций в списке лауреатов Олимп-Первенства ФНЛ-2020/21, определенных по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд-участниц.

Две номинации достались нападающему Ивану Сергееву - лучший нападающий и лучший игрок первенства.

Антон Зиньковский назван лучшим полузащитником сезона. А наставник самарцев Игорь Осинькин — лучшим тренером Олимп-ФНЛ 2020-2021.

Кроме того Иван Сергеев получит приз как лучший бомбардир турнира, а полузащитник Дмитрий Кабутов - как лучший ассистент.

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