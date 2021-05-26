"Крылья Советов" получили шесть номинаций от ФНЛ по итогам сезона

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"Крылья Советов" получили шесть номинаций в списке лауреатов Олимп-Первенства ФНЛ-2020/21, определенных по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд-участниц.