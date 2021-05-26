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Силовики отработали противодействие террористам в Тольятти и Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 мая, в соответствии с утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета планом оперативным штабом в Самарской области проведены командно-штабные учения на территории Тольятти и Ставропольского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным ведомства, к участию в учении привлекали силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ, УФСИН, ЦВО МО России, транспортной полиции, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Волжского спасательного центра МЧС России, органы исполнительной власти Самарской области и местного самоуправления.

В ходе учений отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп Тольятти и Ставропольского района на угрозы совершения террористических актов на избирательных участках в период проведения выборов, а также на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям федерального закона №35-ФЗ от 6 марта 2006 г.) участниками учений в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по пресечению вооруженного нападения на химически опасный объект промышленности - ООО "Тольяттикаучук".

"Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий", - отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

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