ВТБ в Самаре увеличил объемы кредитования населения на 20%

По итогам первого квартала 2021 года ВТБ в Самарской области нарастил объемы кредитования населения региона на 20%, до 8,8 млрд рублей. Общий кредитный портфель подразделения вырос до 153,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 апреля достиг 180,5 млрд рублей.

В первом квартале ВТБ оформил населению региона более 10 тысяч кредитов на сумму 8,8 млрд рублей, что на 20% больше по объему и на 10% — по количеству, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 4%, составив 71,7 млрд рублей.

Самая высокая динамика в розничном кредитовании отмечается по кредитам наличными: за три первых месяца спрос на них вырос на треть — до 5,1 млрд рублей, портфель по данному направлению увеличился на 7% и составил 31,4 млрд рублей. Выдачи ипотеки в первом квартале банк нарастил на 5%, до 3,2 млрд рублей. При этом на треть выросли продажи на рынке новостроек и на 59% — готового жилья. Портфель ипотеки сохранился на уровне начала года. Объем сделок в рамках автокредитования вырос на 27% и превысил 520 млн рублей. Портфель в этом сегменте прирос на 2%, до 2,7 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 81,7 млрд рублей. Более 40% в нем — 35,4 млрд рублей — приходится на долю сегмента среднего и малого бизнеса, рост с начала года составил 2%.

Портфель привлеченных средств юрлиц по итогам января-марта 2021 года вырос на 10%, до 60,5 млрд рублей. Портфель банковских гарантий увеличился с начала года на 3%, до 18,5 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков прокомментировал: "В этом году мы продолжаем успешно развивать бизнес как в розничном, так и в корпоративном сегментах. На рынке кредитования среднего и малого бизнеса банк стабильно удерживает лидирующие позиции в регионе. Мы активно финансируем застройщиков, доля которых занимает треть в нашем кредитном портфеле. Также существенный объем в нем приходится на дорожное строительство (18%) и торговлю (12%). В рамках розничного направления нашим драйвером остается ипотека. Также мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными. Если в прошлом году из-за пандемии клиенты вынуждены были перенести свои планы, то сейчас они стремятся их наверстать, оформляя займы на строительство загородной недвижимости, ремонт, отдых и решение других важных задач".