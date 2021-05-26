16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера" Россельхозбанк: интерес к вкладам будет расти на фоне повышения ключевой ставки

Банки Финансы

ВТБ в Самаре увеличил объемы кредитования населения на 20%

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам первого квартала 2021 года ВТБ в Самарской области нарастил объемы кредитования населения региона на 20%, до 8,8 млрд рублей. Общий кредитный портфель подразделения вырос до 153,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 апреля достиг 180,5 млрд рублей.

В первом квартале ВТБ оформил населению региона более 10 тысяч кредитов на сумму 8,8 млрд рублей, что на 20% больше по объему и на 10% — по количеству, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 4%, составив 71,7 млрд рублей.

Самая высокая динамика в розничном кредитовании отмечается по кредитам наличными: за три первых месяца спрос на них вырос на треть — до 5,1 млрд рублей, портфель по данному направлению увеличился на 7% и составил 31,4 млрд рублей. Выдачи ипотеки в первом квартале банк нарастил на 5%, до 3,2 млрд рублей. При этом на треть выросли продажи на рынке новостроек и на 59% — готового жилья. Портфель ипотеки сохранился на уровне начала года. Объем сделок в рамках автокредитования вырос на 27% и превысил 520 млн рублей. Портфель в этом сегменте прирос на 2%, до 2,7 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 81,7 млрд рублей. Более 40% в нем — 35,4 млрд рублей — приходится на долю сегмента среднего и малого бизнеса, рост с начала года составил 2%.

Портфель привлеченных средств юрлиц по итогам января-марта 2021 года вырос на 10%, до 60,5 млрд рублей. Портфель банковских гарантий увеличился с начала года на 3%, до 18,5 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков прокомментировал: "В этом году мы продолжаем успешно развивать бизнес как в розничном, так и в корпоративном сегментах. На рынке кредитования среднего и малого бизнеса банк стабильно удерживает лидирующие позиции в регионе. Мы активно финансируем застройщиков, доля которых занимает треть в нашем кредитном портфеле. Также существенный объем в нем приходится на дорожное строительство (18%) и торговлю (12%). В рамках розничного направления нашим драйвером остается ипотека. Также мы наблюдаем восстановление спроса на кредиты наличными. Если в прошлом году из-за пандемии клиенты вынуждены были перенести свои планы, то сейчас они стремятся их наверстать, оформляя займы на строительство загородной недвижимости, ремонт, отдых и решение других важных задач".

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6