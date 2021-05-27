В Ягодном спасли кайтсерфера

В среду, 26 мая, у с. Ягодное спасатели доставили на берег мужчину, катающегося на кайтсерфере.

В 600 метров от берега у него сложился парашют. Сильное течение относило спортсмена дальше от берега, а низкая температура воды грозила сильным переохлаждением.

В 16:52 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели на катере. В 18:40 кайтсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.