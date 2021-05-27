Банк "Открытие": Надия Черкасова приняла участие в финальной церемонии национальной премии "Бизнес-Успех"

26 мая, в День российского предпринимательства, в Москве состоялся Всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни" и 10-й финал национальной премии "Бизнес-Успех" Всероссийского конкурса для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Банк "Открытие" является официальным партнером премии.
На форуме выступила заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова. "В прошлом году из-за пандемии практически все отрасли бизнеса пострадали из-за существенного снижения потребительского спроса. Особый удар пришелся на малый и средний бизнес. Но для цифровых компаний и дистанционных сервисов это стало временем расширения возможностей. Пандемия дала мощный толчок и выступила драйвером роста цифровизации, показала, насколько важно обеспечить непрерывность производства в любых условиях, развивать каналы и сервисы в режиме онлайн", - отметила она.
Надия Черкасова рассказала о том, что банк "Открытие" делает для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии и как помогает цифровой трансформации компаний МСБ.
"Чтобы помочь предпринимателям разобраться в цифровизации, мы создали бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Процедура занимает пять минут, диагностика покажет, какой блок у вас прокачан, а в каком направлении есть пробелы. По результатам сервис предложит вам персональную программу обучения на примерах конкретных предпринимателей. Кроме того, несколько раз в год банк проводит онлайн бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса", где мы на одной площадке собираем лидеров интернет-индустрии, чтобы предприниматели получили практические советы по цифровизации собственного бизнеса", - сказала Надия Черкасова. Она также представила на форуме результаты 5-й волны Индекса цифровизации бизнеса, который банк "Открытие" регулярно замеряет с 2019 года, определяя уровень готовности компаний МСБ к цифровой трансформации бизнеса по нескольким направлениям.
Более чем две тысячи гостей юбилейного финала премии "Бизнес-Успех" из разных регионов России стали участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступили руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестиционной привлекательности регионов и медийному продвижению.
Отборочный тур конкурса, в котором приняли участие 150 предпринимателей - победителей региональных этапов, состоялся в первый день форума - 25 мая - в Общественной палате Российской Федерации. Успешные предприниматели рассказали о своем опыте ведения бизнеса. Конкурсная комиссия также выбрала победителей среди представителей муниципальных администраций.
Традиционно финалисты и победители Премии предлагают свои инициативы на встречах с профильными министрами РФ, проходят международные стажировки в крупных зарубежных компаниях, получают медиа-поддержку и заключают контракты с крупными компаниями.
Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. За 10 лет Национальная премия "Бизнес-Успех" прошла в 64 городах России и объединила более 80000 предпринимателей и представителей власти.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.