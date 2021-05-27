Выписку из ЕГРН теперь можно получить на Госуслугах

Жители Самарской области смогут получить выписки из госреестра недвижимости на Госуслугах.

Пользователи портала Госуслуг теперь могут получить выписки из ЕГРН. Новый электронный сервис запущен совместно Минцифры и Росреестром.

На Госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН:

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- об объекте недвижимости;

- о переходе прав на объект недвижимости.

Для направления запроса на получение выписки пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Результат поступит в личный кабинет в виде электронного документа, заверенного квалифицированной подписью органа регистрации прав. Выписка равнозначна бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.