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Театр Культура

Театр оперы и балета предлагает билеты на лучшие места со скидкой 50%

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июня, САТОБ празднует юбилей и в честь этого события предлагает билеты на лучшие места со скидкой 50%.

Фото: САТОБ

Предложение действует на билеты в партер и амфитеатр до 20 июня. Количество мест по акции ограниченно. Стоимость билетов на сайте opera-samara.net указана уже со скидкой.

Предложение действует на спектакли:

• "Ромео и Джульетта" (балет, 4 июня, 18:30, 12+)
Вечная шекспировская история о первой любви, что сильнее клановой вражды и самой смерти. В главных партиях - Сергей Гаген и Марина Накадзима.

• "Борис Годунов" (опера, 9 июня, 18:30, 12+)
Масштабное историческое полотно о Смутном времени по драме Александра Пушкина. Показ приурочен к дню рождения поэта и 90-летию первой постановки в Самаре. Заглавную партию впервые исполнит солист САТОБ Георгий Шагалов.

• "Кармен" (опера, 11 июня, 18:30, 12+)
Благонравный сержант испанской армии конвоирует до тюрьмы опасную, неотразимую и безумно обаятельную цыганку и теряет голову от страсти к ней. Кармен - Татьяна Ларина, Хозе - Илья Говзич (Ростовский музыкальный театр).

• "Любовный напиток" (опера, 18 июня, 18:30, 12+)
Она - сильная и независимая женщина и его начальница. Он - неудачник-социофоб и влюблен в нее, а она смеется над его чувствами. Но когда он со всей нежностью поет Una furtiva lagrima - тает самое холодное сердце. Адина - Анастасия Лапа, Неморино - Федор Шинкевич.

• "Богема" (опера, 20 июня, 18:30, 12+)
В продуваемой всеми ветрами парижской мансарде обитают представители богемы - молодые люди в ожидании богатства и славы. Один из них, поэт Рудольф, еще не знает, что под Рождество его ожидает встреча с настоящей любовью и музой. Партию Рудольфа впервые на самарской сцене исполнит Илья Говзич (Ростовский музыкальный театр), Мими - Анастасия Лапа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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