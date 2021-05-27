Театр оперы и балета предлагает билеты на лучшие места со скидкой 50%

Во вторник, 1 июня, САТОБ празднует юбилей и в честь этого события предлагает билеты на лучшие места со скидкой 50%.

Предложение действует на билеты в партер и амфитеатр до 20 июня. Количество мест по акции ограниченно. Стоимость билетов на сайте opera-samara.net указана уже со скидкой.

Предложение действует на спектакли:

• "Ромео и Джульетта" (балет, 4 июня, 18:30, 12+)

Вечная шекспировская история о первой любви, что сильнее клановой вражды и самой смерти. В главных партиях - Сергей Гаген и Марина Накадзима.

• "Борис Годунов" (опера, 9 июня, 18:30, 12+)

Масштабное историческое полотно о Смутном времени по драме Александра Пушкина. Показ приурочен к дню рождения поэта и 90-летию первой постановки в Самаре. Заглавную партию впервые исполнит солист САТОБ Георгий Шагалов.

• "Кармен" (опера, 11 июня, 18:30, 12+)

Благонравный сержант испанской армии конвоирует до тюрьмы опасную, неотразимую и безумно обаятельную цыганку и теряет голову от страсти к ней. Кармен - Татьяна Ларина, Хозе - Илья Говзич (Ростовский музыкальный театр).

• "Любовный напиток" (опера, 18 июня, 18:30, 12+)

Она - сильная и независимая женщина и его начальница. Он - неудачник-социофоб и влюблен в нее, а она смеется над его чувствами. Но когда он со всей нежностью поет Una furtiva lagrima - тает самое холодное сердце. Адина - Анастасия Лапа, Неморино - Федор Шинкевич.

• "Богема" (опера, 20 июня, 18:30, 12+)

В продуваемой всеми ветрами парижской мансарде обитают представители богемы - молодые люди в ожидании богатства и славы. Один из них, поэт Рудольф, еще не знает, что под Рождество его ожидает встреча с настоящей любовью и музой. Партию Рудольфа впервые на самарской сцене исполнит Илья Говзич (Ростовский музыкальный театр), Мими - Анастасия Лапа.