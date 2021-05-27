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Россельхозбанк назвал самые популярные у россиян сберегательные инструменты

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов россиян, следует из результатов опроса, проведенного Россельхозбанком среди пяти тысяч респондентов во всех регионах страны. При этом вложения в недвижимость названы наименее рискованным видом инвестиций в силу меньшей подверженности внешним негативным факторам и наличия господдержки строительной отрасли.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Респондентам было предложено назвать наиболее предпочтительные средства накопления и наиболее безопасные инструменты сбережений среди банковских продуктов, а также наименее рискованные виды инвестирования.

Так, согласно результатам опроса, почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке.

Вторым самым распространенным сберегательным инструментом у россиян стали наличные в российских рублях - порядка 40% участников опроса назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.

И только каждый десятый участник предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги (акции, облигации и прочие инвестпродукты).

"Несмотря на потрясения прошлого года, банковский сектор показал устойчивость, и именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета. Востребованность инвестиционных продуктов также постепенно набирает обороты по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка", - отмечает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанк Юлия Деменюк.

При этом тройку самых безопасных способов сбережений, по мнению россиян, составляют вклады, текущие и накопительные счета (их отметили 37% респондентов), а также недвижимость (27% всех опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).

"С начала года остатки денежных средств в рублях на накопительных счетах в Россельхозбанке жителей Самарского региона увеличились на 35,2%. Рост популярности накопительных счетов связан с возможностью управлять накоплениями в режиме реального времени. Счет может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания. К тому же доходность по накопительным счетам приблизилась к доходности по вкладам, а возможность снять деньги без потери процентов делает накопительные счета более интересными", - комментирует директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Наименее рискованным способом инвестирования средств респонденты посчитали вложения в недвижимость - так считают более чем 61%. На втором месте участники опроса назвали иностранную валюту (так ответили порядка 15% респондентов). Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги. За них отдали голоса 13% участников опроса.

"Сегодня недвижимость как универсальный инструмент остается наиболее выгодным и наименее рискованным средством для инвестиций. Цены на готовые дома и квартиры наименее подвержены внешним негативным факторам. Кроме того, интересу в пользу недвижимости во многом способствовало состояние рынка и строительной отрасли, которая за счет государственной поддержки и своевременных мер демонстрирует стабильность и надежность", - заключает Юлия Деменюк.

В целом в ходе опроса более чем 63% россиян указали на наличие сбережений. При этом каждый четвертый предпочитает откладывать до 10% дохода, а каждый пятый переводит сбережения от 10% до 50% своего дохода. Более 50% дохода откладывают только 5% респондентов.

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