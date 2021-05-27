Общественника из Самары подозревают в получении подкупа

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 14 апреля подозреваемый, являющийся председателем региональной общественной организации по защите прав потребителей, получил от индивидуального предпринимателя, торгующего продуктами, 24 тыс. рублей. За эти деньги общественник должен был закрыть глаза на обнаруженные нарушения и не уведомлять о них Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Также в отношении подозреваемого ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Как считает следствие, в апреле 2021 г. подозреваемый не сообщил в Роспотребнадзор о выявленных нарушениях в деятельности ИП, торговавшего на территории Кировского района.
Расследование уголовных дел продолжается.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!