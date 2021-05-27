Общественника из Самары подозревают в получении подкупа

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 14 апреля подозреваемый, являющийся председателем региональной общественной организации по защите прав потребителей, получил от индивидуального предпринимателя, торгующего продуктами, 24 тыс. рублей. За эти деньги общественник должен был закрыть глаза на обнаруженные нарушения и не уведомлять о них Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Также в отношении подозреваемого ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Как считает следствие, в апреле 2021 г. подозреваемый не сообщил в Роспотребнадзор о выявленных нарушениях в деятельности ИП, торговавшего на территории Кировского района.

Расследование уголовных дел продолжается.