Сотрудников химической и нефтехимической отрасли поздравили с профессиональным праздником

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности по давней традиции отмечается в последнее воскресенье мая. В среду, 26 мая, представители отрасли из всех городов Самарской области собрались в Тольятти на торжественное мероприятие.

Добрые слова и теплые поздравления в адрес работников химической отрасли прозвучали на празднике в видеообращении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Самарская область служит одним из стратегически важных центров химической промышленности России. Продукция наших гигантов известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. На предприятиях химической промышленности трудится свыше 20 тыс. наших земляков. В прошлом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, вы смогли в кратчайшие сроки мобилизовать производство, подстроиться под ковидные реалии, обеспечить реализацию национальных проектов и экономическую стабильность губернии. Искренне вас за это благодарю. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов химического комплекса. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в регионе трудно переоценить. Многие и сегодня служат наставниками молодых. А это залог сохранения уникального опыта и компетенций. Спасибо вам за это большое!" - поздравил губернатор.

Заслуженные награды губернатора Самарской области и отраслевых ведомств вручил ветеранам и лучшим работникам отрасли первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Это немного и мой праздник, значительная часть моей трудовой жизни была посвящена работе на таких предприятиях, как Тольяттикаучук, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, и я не понаслышке знаю, как сложно и трудоемко химическое, нефтехимическое производство, какого уровня знаний, ответственности и опыта требует оно от каждого его участника. Все, кто находится сегодня в этом зале, кто трудится на производстве, обладают этими качествами. Несмотря на сложный год, отрасли удалось сохранить объемы производства, конкурентоспособность продукции и, что я считаю особенно важным, трудовые коллективы. Благодарю руководство предприятий за то, что были выполнены все социальные обязательства перед работниками отрасли", - отметил председатель областного правительства.

Первый вице-губернатор отметил, что предприятия отрасли вносят достойный вклад в пополнение доходов регионального бюджета. Объем налогов, уплаченных ими в бюджеты разных уровней, составил в 2020 году свыше 10 млрд рублей.

"Это вклад предприятий химической отрасли в масштабные работы по строительству дорог, спортивных и социальных объектов, которые ведутся сейчас в регионе. Позвольте от всей души вас за это поблагодарить. Искренне желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо Самарской области", - сказал в заключение Виктор Кудряшов.