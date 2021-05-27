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Нефтехимия ТЭК

Сотрудников химической и нефтехимической отрасли поздравили с профессиональным праздником

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности по давней традиции отмечается в последнее воскресенье мая. В среду, 26 мая, представители отрасли из всех городов Самарской области собрались в Тольятти на торжественное мероприятие.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Добрые слова и теплые поздравления в адрес работников химической отрасли прозвучали на празднике в видеообращении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Самарская область служит одним из стратегически важных центров химической промышленности России. Продукция наших гигантов известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. На предприятиях химической промышленности трудится свыше 20 тыс. наших земляков. В прошлом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, вы смогли в кратчайшие сроки мобилизовать производство, подстроиться под ковидные реалии, обеспечить реализацию национальных проектов и экономическую стабильность губернии. Искренне вас за это благодарю. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов химического комплекса. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в регионе трудно переоценить. Многие и сегодня служат наставниками молодых. А это залог сохранения уникального опыта и компетенций. Спасибо вам за это большое!" - поздравил губернатор.

Заслуженные награды губернатора Самарской области и отраслевых ведомств вручил ветеранам и лучшим работникам отрасли первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Это немного и мой праздник, значительная часть моей трудовой жизни была посвящена работе на таких предприятиях, как Тольяттикаучук, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, и я не понаслышке знаю, как сложно и трудоемко химическое, нефтехимическое производство, какого уровня знаний, ответственности и опыта требует оно от каждого его участника. Все, кто находится сегодня в этом зале, кто трудится на производстве, обладают этими качествами. Несмотря на сложный год, отрасли удалось сохранить объемы производства, конкурентоспособность продукции и, что я считаю особенно важным, трудовые коллективы. Благодарю руководство предприятий за то, что были выполнены все социальные обязательства перед работниками отрасли", - отметил председатель областного правительства.

Первый вице-губернатор отметил, что предприятия отрасли вносят достойный вклад в пополнение доходов регионального бюджета. Объем налогов, уплаченных ими в бюджеты разных уровней, составил в 2020 году свыше 10 млрд рублей.

"Это вклад предприятий химической отрасли в масштабные работы по строительству дорог, спортивных и социальных объектов, которые ведутся сейчас в регионе. Позвольте от всей души вас за это поблагодарить. Искренне желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо Самарской области", - сказал в заключение Виктор Кудряшов.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки химические предприятия региона увеличили объемы выпуска антибактериальных, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, организовали производство новых препаратов.

Так, в апреле 2020 года на предприятии "Весна" было организовано производство нового средства с дезинфицирующим эффектом "Дезистин-19". В компании "Флора" организовано производство гигиенических средств по уходу за кожей с антибактериальным эффектом, а также моющих средств и спреев-антисептиков для всех типов поверхностей.

С марта 2020 года в ООО "Салютем" введена в эксплуатацию новая линия и организовано производство нового дезинфицирующего средства "Септафарм" 50/20. ООО "Праксайр Азот Тольятти" (предприятие создано совместно с КуйбышевАзотом) за несколько недель увеличило объемы производства сжиженного медицинского кислорода, что, в свою очередь, позволило полностью обеспечить им медицинские учреждения Самарской области.

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