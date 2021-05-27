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Облправительство Власть и политика

Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин сделал прививку от коронавируса

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 мая, врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин сделал первый компонент вакцины против COVID-19 и обратился к коллегам по отрасли с призывом последовать его примеру.

"Считаю важным, чтобы вся строительная отрасль работала без сбоев. Перед нами стоят важные задачи, и мы их все должны реализовать. Для этого необходимо быть в строю. Призываю всех коллег - строителей - сделать прививку от ковида", - подчеркнул Сергей Пичушкин.

Он отметил, что, будучи старшим коллегой-строителем, призывает всех сотрудников отрасти последовать его примеру и привиться вакциной "Спутник V".

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