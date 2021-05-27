Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин сделал прививку от коронавируса

В четверг, 27 мая, врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин сделал первый компонент вакцины против COVID-19 и обратился к коллегам по отрасли с призывом последовать его примеру.
"Считаю важным, чтобы вся строительная отрасль работала без сбоев. Перед нами стоят важные задачи, и мы их все должны реализовать. Для этого необходимо быть в строю. Призываю всех коллег - строителей - сделать прививку от ковида", - подчеркнул Сергей Пичушкин.
Он отметил, что, будучи старшим коллегой-строителем, призывает всех сотрудников отрасти последовать его примеру и привиться вакциной "Спутник V".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.