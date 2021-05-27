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Нефтехимия ТЭК

Молодые специалисты АО "ННК" выступили на научной конференции компании "Роснефть"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В кустовой научно-технической конференции молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть" участвовали трое молодых сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании. Проект главного специалиста отдела подготовки капитальных ремонтов Павла Узлова был назван одним из лучших.

Фото: предоставлено АО "ННК"

С 17 по 21 мая на площадке Куйбышевского НПЗ в онлайн-формате состоялась 14-я кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть". На суд жюри было представлено 173 проекта от представителей 20 дочерних предприятий НК "Роснефть". В числе участников КНТК выступили три сотрудника Новокуйбышевской нефтехимической компании. Инженер научно-исследовательского центра Константин Козлов и начальник отделения Илья Мясников представили свои доклады в секции "Технология процессов нефтегазохимии", а главный специалист отдела подготовки капитальных ремонтов Павел Узлов - в секции "Промышленная энергетика и энергоэффективность", где занял второе место.

Павел - выпускник теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. После окончания вуза в 2019 году он пришел работать в Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию. За короткое время инициативный и целеустремленный молодой человек успел зарекомендовать себя грамотным и перспективным специалистом. В этом году Павел со своей разработкой стал призером научно-технической конференции предприятия, а также победителем XII областной научно-практической конференции "Будущее города - в профессионализме молодых".

Второе место на кустовой научно-технической конференции - билет на межрегиональный этап. Павел Узлов представит предприятие на итоговой конференции, которая запланирована на осень этого года.

Компания "Роснефть" ежегодно проводит научно-технические конференции для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации к решению современных производственных задач, вовлечения в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, выявления и поощрения молодежи с высоким потенциалом.

Традиционно по итогам конференции лучшие проекты будут рекомендованы к внедрению в производство на объектах компании "Роснефть".

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