В Самарской области мужчина спас детей, упавших в Волгу

В среду около 15:00 сотрудникам Сызранского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что в акватории Волги, в районе ул. Тупиковой города Октябрьск, в воде тонет ребенок.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела.

Как выяснилось, четверо несовершеннолетних мальчиков 8-10 лет пошли к Волге и гуляли по волнорезу. В какой-то момент один из детей поскользнулся и упал в воду. Спасать товарища бросился другой несовершеннолетний. В тот момент на помощь подоспел мужчина - случайный свидетель происходящего. Он помог ребятам выбраться из воды и отвез потерпевшего восьмилетнего мальчика в Октябрьскую городскую больницу.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, его жизни ничто не угрожает.

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.