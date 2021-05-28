Найдено тело пассажирки гидроцикла, который врезался в дерево на реке Кинель

В четверг, 27 мая, спасатели ПСС по Самарской области нашли тело пассажирки гидроцикла, который разбился на реке Кинель 26 мая.

Напомним, 29-летняя местная жительница каталась на гидроцикле с 40-летней пассажиркой по акватории реки Кинель в районе пос. Советы Кинельского района. Во время маневра она не справилась с управлением и врезалась в дерево.

О происшествии сообщил очевидец. Он видел, как две женщины на гидроцикле двигались по фарватеру реки. Когда они скрылись за деревьями, он услышал звук удара, после чего звук мотора пропал. Мужчина передал информацию спасателям.

В 16:07 для проведения поисковых работ на место происшествия были направлены Поисково-спасательный отряд Самарской области и водолазный отряд специального назначения. Тело одной женщины находилось под обрывистым берегом. Она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Требовалась эвакуация пострадавшей из труднодоступного места.

В то же время водолазы начали поиски второй женщины. Затопленные деревья и кусты осложняли работу с береговой линии. Первый день поисков результата не дал, и 27 мая водолазы продолжили поиски. Водолазные спуски проводились с использованием лодки со стороны фарватера реки в сторону берега.

В процессе работы обследовалось каждое дерево под водой. Только к вечеру погибшую удалось обнаружить на глубине трех метров и на удалении от берега шесть метров. В 17:00 поисковые работы на акватории реки были окончены.

По данному ЧП региональное СУ СК РФ начало доследственную проверку.