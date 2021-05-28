Найдено тело пассажирки гидроцикла, который врезался в дерево на реке Кинель

В четверг, 27 мая, спасатели ПСС по Самарской области нашли тело пассажирки гидроцикла, который разбился на реке Кинель 26 мая.
Напомним, 29-летняя местная жительница каталась на гидроцикле с 40-летней пассажиркой по акватории реки Кинель в районе пос. Советы Кинельского района. Во время маневра она не справилась с управлением и врезалась в дерево.
О происшествии сообщил очевидец. Он видел, как две женщины на гидроцикле двигались по фарватеру реки. Когда они скрылись за деревьями, он услышал звук удара, после чего звук мотора пропал. Мужчина передал информацию спасателям.
В 16:07 для проведения поисковых работ на место происшествия были направлены Поисково-спасательный отряд Самарской области и водолазный отряд специального назначения. Тело одной женщины находилось под обрывистым берегом. Она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Требовалась эвакуация пострадавшей из труднодоступного места.
В то же время водолазы начали поиски второй женщины. Затопленные деревья и кусты осложняли работу с береговой линии. Первый день поисков результата не дал, и 27 мая водолазы продолжили поиски. Водолазные спуски проводились с использованием лодки со стороны фарватера реки в сторону берега.
В процессе работы обследовалось каждое дерево под водой. Только к вечеру погибшую удалось обнаружить на глубине трех метров и на удалении от берега шесть метров. В 17:00 поисковые работы на акватории реки были окончены.
По данному ЧП региональное СУ СК РФ начало доследственную проверку.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.