Открытие Private Banking и клуб коллекционеров Cosmoscow провели вечер, посвященный художественным аукционам

25 мая клуб Art of Life для состоятельных клиентов банка "Открытие" совместно с клубом коллекционеров Cosmoscow провели тематическую встречу "Аукционы предметов искусства: как это работает и зачем покупать искусство на аукционах". Гости были приглашены во флагманский офис Открытие Private Banking.
Спикерами вечера стали основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина, генеральный директор аукционного дома Sothebyʼs Россия (2007-2016) Михаил Каменский и руководитель направления арт-консалтинг TEO by Cosmoscow Наталья Горленко. Модератором беседы выступила главный редактор InStyle Russia Юрате Гураускайте.
Гостей, среди которых были Полина Аскери, Сергей и Елена Лесс, Эльвира Тарноградская, Марина Ковалева, Юлия Чернова, приветствовала глава Открытие Private Banking Виктория Денисова.
Эксперты рассказали, как устроены современные аукционные дома, вспомнили первый аукцион Sothebyʼs в СССР 1988 года, обозначили разницу между традиционными и благотворительными аукционами, а также затронули тему экспансии Китая.
После дискуссии гости поднялись на выставку произведений российских художников, предоставленных галереей 11.12 GALLERY.
Вечер коллекционеров стал продолжением 8-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow, который с успехом прошел 12 апреля 2021 в Мультимедиа Арт Музее, Москва при поддержке Открытие Private Banking.
Партнером вечера стала компания "Лудинг".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.