Приводить друзей в банк "Открытие" стало еще выгоднее

Банк "Открытие" обновил программу "Приведи друга". Теперь для рекомендации доступно еще больше банковских продуктов, а вознаграждение как для клиента банка, так и для оформивших продукты друзей увеличилось.

Пригласить друга может каждый держатель карты "Открытия". Для этого необходимо лишь получить на странице программы ссылку и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Размер вознаграждения зависит от продукта, который оформит друг:

За дебетовую карту 1000 рублей - клиенту банка, 500 бонусных рублей - другу;

За кредитную карту 3000 рублей - клиенту банка, 3000 бонусных рублей - другу;

За оформление кредита наличными или рефинансирование кредитов других банков 3000 рублей - клиенту банка, 3000 бонусных рублей - другу.

Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы. Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.

Ознакомиться с полными условиями и зарегистрироваться в программе можно на сайте банка open.ru.