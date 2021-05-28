Директор самарской фирмы вернул сокрытые налоги и избежал суда

В Самаре завершено расследование уголовного дела гендиректора ООО "ПСК НАНС", которого подозревали в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с 2017 по 2019 г. подозреваемый умышленно занижал налогооблагаемую базу по НДС, заключая фиктивные договоры оказания услуг, и включал в налоговые декларации ложные сведения. В результате бюджет не получил налоговых платежей на общую сумму более 22 млн рублей.

Сейчас ущерб полностью возмещен. В связи с этим уголовное дело прекращено на основании ст. 28 УПК РФ.