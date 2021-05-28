В Самаре ограничат движение ради полумарафона "ЗаБег"

В Самаре с 6:00 до 14:30 30 мая ограничат движение ввиду проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег".

Ограничение будет действовать на участках:

- ул. Дальней, от дома №1а до ул. Арена 2018;

- ул. Арена 2018, от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- Проезд №2;

- ул. Вторая Стадионная, 100 м от Проезда №2;

- Проезд №7.

Также на этих участках с 20:00 29 мая до 14:30 30 мая будут запрещены остановка и стоянка.

Кроме того, с 6:00 до 14:30 30 мая автобусы №№ 96, 205, 295 будет следовать по скорректированной схеме.