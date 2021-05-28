В Красноярском районе спасли раненую косулю

В среду, 26 мая, на территории Красноярского района на 6 км дороги Волжский - Курумоч была обнаружена раненая особь самца сибирской косули. Сообщение об этом поступило в департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Раненое животное обнаружила женщина, которая сообщила о происшествии на телефонный номер "112" и впоследствии координировала сотрудников департамента.

"Предположительно, косуля пострадала в результате ДТП, однако каких-либо следов на месте происшествия не обнаружено. Инспектор департамента незамедлительно доставил косулю в районное отделение станции по борьбе с болезнями животных для оказания ветеринарной помощи. Работники службы ветеринарии в ходе осмотра установили, что у косули поврежден глаз, и оказали ей необходимую помощь. В целом состояние животного хорошее, его жизни ничего не угрожает", - рассказал руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

По информации сотрудников департамента, после оказания первой помощи косуля была доставлена в вольер для животных п. Новоягодное Красноярского района для дальнейшего лечения и восстановления с последующим выпуском в среду обитания.