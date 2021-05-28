Сварщики "Т Плюс" отмечают свой профессиональный праздник

В последнюю пятницу мая традиционно отмечается День сварщика. Профессиональный праздник выпадает на один из самых горячих дней - самый разгар ремонтной кампании на энергетических объектах.

Сегодня в подразделениях филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" трудится около 80 сварщиков. Их навыки и умения востребованы и зимой, и летом. Так, в зимний период именно от их оперативной и грамотной работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов на теплосетях. А в летний период эти специалисты выполняют демонтаж изношенных участков труб и монтаж новых коммуникаций в рамках плановых перекладок теплосетей.

С переходом Самары в новую ценовую зону теплоснабжения ("альткотельную") работы у сварщиков заметно прибавилось. Ведь благодаря этому уже в прошлом 2020 году в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики увеличили темпы перекладок и обновили в областной столице свыше 30 км тепловых сетей. В 2021 году этот показатель достигнет 65 км. Качество и надежность работы новых теплотрасс будут зависеть и от профессионализма сварщиков.

Руководство "Т Плюс" поздравляет всех представителей этой профессии, желает успехов в работе, профессионального роста и развития навыков и, конечно же, здоровья и благополучия!