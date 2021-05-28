Сварщики "Т Плюс" отмечают свой профессиональный праздник

В последнюю пятницу мая традиционно отмечается День сварщика. Профессиональный праздник выпадает на один из самых горячих дней - самый разгар ремонтной кампании на энергетических объектах.
Сегодня в подразделениях филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" трудится около 80 сварщиков. Их навыки и умения востребованы и зимой, и летом. Так, в зимний период именно от их оперативной и грамотной работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов на теплосетях. А в летний период эти специалисты выполняют демонтаж изношенных участков труб и монтаж новых коммуникаций в рамках плановых перекладок теплосетей.
С переходом Самары в новую ценовую зону теплоснабжения ("альткотельную") работы у сварщиков заметно прибавилось. Ведь благодаря этому уже в прошлом 2020 году в рамках летней ремонтной кампании теплоэнергетики увеличили темпы перекладок и обновили в областной столице свыше 30 км тепловых сетей. В 2021 году этот показатель достигнет 65 км. Качество и надежность работы новых теплотрасс будут зависеть и от профессионализма сварщиков.
Руководство "Т Плюс" поздравляет всех представителей этой профессии, желает успехов в работе, профессионального роста и развития навыков и, конечно же, здоровья и благополучия!
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.